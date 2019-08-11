ФОТО: В Вильянди мог утонуть человек. На озере идут поиски

Это заметили люди на противоположном берегу. Они сообщили об этом местным спасателям.

По словам пресс-секретаря Южного спасательного центра, на берегу были обнаружены велосипед и тапки.

Вильяндиские спасатели исследуют возможное место происшествия.

"Пока никто не найден, нельзя сказать, что кто-то утонул", - добавил пресс-секретарь.

Дополняется.