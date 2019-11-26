ФОТО | В Вильянди микроавтобус столкнулся с поездом. Водитель проигнорировал красный свет

ДТП произошло в 6:30 на Паала теэ в Вильянди, когда Mercedes Benz Viano выехал на железнодорожном переезде перед поездом и получил удар в переднюю левую часть.

ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде, где в тот момент горел запрещающий проезд свет.

21-летняя водитель получила легкие травмы, согласно первоначальным данным. Ее доставили в больницу на дополнительный осмотр.

Полиция выяснила, что женщина была трезвой. Погодный и дорожные условия в момент инцидента были хорошими. Точные причины ДТП выясняются.