ФОТО | В Вильянди микроавтобус столкнулся с поездом. Водитель проигнорировал красный свет
Ранним утром вторника произошло ДТП в Вильянди когда женщина за рулем микроавтобуса выехала на рельсы перед поездом, проигнорировав красный свет.
Ранним утром вторника произошло ДТП в Вильянди когда женщина за рулем микроавтобуса выехала на рельсы перед поездом, проигнорировав красный свет.
ДТП произошло в 6:30 на Паала теэ в Вильянди, когда Mercedes Benz Viano выехал на железнодорожном переезде перед поездом и получил удар в переднюю левую часть.
ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде, где в тот момент горел запрещающий проезд свет.
21-летняя водитель получила легкие травмы, согласно первоначальным данным. Ее доставили в больницу на дополнительный осмотр.
Полиция выяснила, что женщина была трезвой. Погодный и дорожные условия в момент инцидента были хорошими. Точные причины ДТП выясняются.
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