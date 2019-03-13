ФОТО: В Вильянди горело заброшенное здание

Сегодня утром в 7:44 Центр тревоги получил сообщение, что в Вильянди на улице Уку горит третий этаж дома, который был подожжен неизвестным.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, третий этаж был заполнен густым дымом и горел примерно квадратный метр пола. Поскольку все двери дома были закрыты, спасатели смогли попасть на третий этаж только при помощи лестницы и через окно.

Пожар потушили, и помещения проветрили. В доме никого не нашли. Пожар мог начаться от разведенного на полу костра. Здание пустует и принадлежит Tallinna Kaubamaja, который пообещал в ближайшее время снести здание.

При первичном осмотре спасателей выяснилось, что дверь балкона на втором этаже открыта и через нее с большой вероятностью вошли внутрь.

В последний раз тот же дом горел в октябре прошлого года, тогда тоже речь шла о поджоге.