30.10.2019, 21:08

ФОТО | В Вильянди дорогу не поделили две Audi, один из водителей травмирован


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Viljandimaal sai kahe auto kokkupõrkes viga üks inimene
Galerii: 23 pilti
Viljandimaal sai kahe auto kokkupõrkes viga üks inimene Foto: Kenno Soo

В среду в начале восьмого вечера в Вильяндимаа на 5 километре шоссе Вильянди - Вялусте - Мустла произошло столкновение двух автомобилей Audi. Один человек получил травмы.

По предварительным данным Audi A3 по неизвестным причинам отклонился на встречную полосу движения и столкнулся с идущим навстречу Audi A4. В результате столкновения Audi A3 отбросило в кювет, другая машина удержалась на дороге.

Водитель Audi A3 получил травмы и доставлен в больницу. В другой машине помимо водителя находился также ребенок, но все они отделались испугом.
Обстоятельства ДТП расследуются.

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