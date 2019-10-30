ФОТО | В Вильянди дорогу не поделили две Audi, один из водителей травмирован

По предварительным данным Audi A3 по неизвестным причинам отклонился на встречную полосу движения и столкнулся с идущим навстречу Audi A4. В результате столкновения Audi A3 отбросило в кювет, другая машина удержалась на дороге.

Водитель Audi A3 получил травмы и доставлен в больницу. В другой машине помимо водителя находился также ребенок, но все они отделались испугом.

Обстоятельства ДТП расследуются.