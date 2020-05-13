13.05.2020, 11:25

ФОТО | В Вильянди BMW перевернулся на крышу во время резкого маневра

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Viljandis paiskus BMW katuse peale, kaasreisja sai viga Foto: Kenno Soo

Во вторник в 23:22 произошло ДТП на улице Ааса в Вильянди, когда BMW перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал пассажир.

27-летний мужчина за рулем BMW 316I совершал разворот, и во время маневра автомобиль перевернулся на крышу. Находившийся на пассажирском сидении 35-летний мужчина был доставлен в Вильяндискую больницу.

Водитель был трезв и имел соответствующие водительские права.

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