ФОТО | В Вильянди BMW перевернулся на крышу во время резкого маневра

Во вторник в 23:22 произошло ДТП на улице Ааса в Вильянди, когда BMW перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал пассажир.
27-летний мужчина за рулем BMW 316I совершал разворот, и во время маневра автомобиль перевернулся на крышу. Находившийся на пассажирском сидении 35-летний мужчина был доставлен в Вильяндискую больницу.
Водитель был трезв и имел соответствующие водительские права.
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