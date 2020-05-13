ФОТО | В Вильянди BMW перевернулся на крышу во время резкого маневра

27-летний мужчина за рулем BMW 316I совершал разворот, и во время маневра автомобиль перевернулся на крышу. Находившийся на пассажирском сидении 35-летний мужчина был доставлен в Вильяндискую больницу.

Водитель был трезв и имел соответствующие водительские права.