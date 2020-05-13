ФОТО | В Вильянди BMW перевернулся на крышу во время резкого маневра

Во вторник в 23:22 произошло ДТП на улице Ааса в Вильянди, когда BMW перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал пассажир.
27-летний мужчина за рулем BMW 316I совершал разворот, и во время маневра автомобиль перевернулся на крышу. Находившийся на пассажирском сидении 35-летний мужчина был доставлен в Вильяндискую больницу.
Водитель был трезв и имел соответствующие водительские права.
Пресс-секретарь Мишустина раскрыл правду о его состоянии
Режим повышенной готовности системы предупреждения в Беларуси
Мать голой разгуливала по улице с отрезанной головой дочери
Доктор Мясников сказал, как лечить Covid-19 «бабушкиным» методом