ФОТО: В Вильянди алководитель пытался скрыться от полиции

Вчера вечером в Вильянди от полиции пытался скрыться водитель микроавтобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Вчера вечером в полицию поступило сообщение, что в Вильянди водитель микроавтобуса подозрительно ведет себя на дороге и что, возможно, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский патруль нашел водителя и дал сигнал водителю остановиться, но он его проигнорировал.
Как установила полиция, за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его направили в вытрезвитель.
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