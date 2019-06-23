ФОТО: В Вильянди алководитель пытался скрыться от полиции

Вчера вечером в полицию поступило сообщение, что в Вильянди водитель микроавтобуса подозрительно ведет себя на дороге и что, возможно, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский патруль нашел водителя и дал сигнал водителю остановиться, но он его проигнорировал.

Как установила полиция, за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его направили в вытрезвитель.