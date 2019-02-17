17.02.2019, 10:50

ФОТО: В Вильндимаа из-за скользкой дороги фура съехала в кювет и загорелась

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rus.delfi.ee
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Galerii: 13 pilti
Viljandimaal sõitis veoauto libeduse tõttu kraavi Foto: Kenno Soo

В пятницу в деревне Пярсти в волости Вильянди грузовик с прицепом съехал в кювет и загорелся.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что у грузовика Scania после съезда в кювет загорелось колесо. К моменту прибытия спасателей водитель сам потушил возгорание.

Грузовик ехал в гору и почти поднялся, но из-за скользкой поверхности дороги он начал съезжать назад. В итоги прицеп соскользнул в кювет и потянул за собой грузовик.

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