ФОТО: В Виймси женщину сбил сначала микроавтобус, а потом автобус. Травмы тяжелые

По данным полиции, ДТП произошло на остановке школьного автобуса напротив Рандвере теэ, 8. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Она получила удар от микроавтобуса, в результате чего оказалась перед автобусом, от которого также получила удар.

Травмы оцениваются как тяжелые. Точные обстоятельства выяснит следствие.