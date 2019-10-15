15.10.2019, 08:13
ФОТО: В Виймси женщину сбил сначала микроавтобус, а потом автобус. Травмы тяжелые(12)
Сегодня после 7 часов утра в Виймси произошла авария, в которой женщина получила удар сначала от микроавтобуса, а потом и автобуса.
Сегодня после 7 часов утра в Виймси произошла авария, в которой женщина получила удар сначала от микроавтобуса, а потом и автобуса.
По данным полиции, ДТП произошло на остановке школьного автобуса напротив Рандвере теэ, 8. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Она получила удар от микроавтобуса, в результате чего оказалась перед автобусом, от которого также получила удар.
Травмы оцениваются как тяжелые. Точные обстоятельства выяснит следствие.
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