15.10.2019, 08:13

ФОТО: В Виймси женщину сбил сначала микроавтобус, а потом автобус. Травмы тяжелые

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rus.delfi.ee
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Avarii Viimsis Foto: Lugeja foto

Сегодня после 7 часов утра в Виймси произошла авария, в которой женщина получила удар сначала от микроавтобуса, а потом и автобуса.

По данным полиции, ДТП произошло на остановке школьного автобуса напротив Рандвере теэ, 8. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Она получила удар от микроавтобуса, в результате чего оказалась перед автобусом, от которого также получила удар.

Травмы оцениваются как тяжелые. Точные обстоятельства выяснит следствие.

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