01.01.2021, 13:44

ФОТО | В Виймси юный водитель на BMW врезался в дерево

 (2)
EST 41
Galerii: 24 pilti
Viimsi vallas Püünsi külas sõitis auto vastu puud Foto: Taavi Sepp

В волости Виймси произошло ДТП: автомобиль врезался в дерево, водителя отвезли в больницу.

В пятницу рано утром Центр тревоги получил сообщение, что в селе Пюйнси (волость Виймси, Харьюмаа) автомобиль BMW врезался в дерево.

Полиция пояснила, что по предварительным данным 19-летний водитель машины потерял на скользкой дороге контроль над автомобилем, его вынесло с трассы в дерево.

Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия, в том числе экспертиза должна выяснить — был ли водитель трезв. Ранее у него нарушений ПДД не было.

Читайте также: