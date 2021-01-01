ФОТО | В Виймси юный водитель на BMW врезался в дерево

В пятницу рано утром Центр тревоги получил сообщение, что в селе Пюйнси (волость Виймси, Харьюмаа) автомобиль BMW врезался в дерево.

Полиция пояснила, что по предварительным данным 19-летний водитель машины потерял на скользкой дороге контроль над автомобилем, его вынесло с трассы в дерево.

Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия, в том числе экспертиза должна выяснить — был ли водитель трезв. Ранее у него нарушений ПДД не было.