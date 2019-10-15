15.10.2019, 08:13

ФОТО: В Виймси пожилую женщину сбил микроавтобус

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обновлено в 13:56
rus.delfi.ee
EST 251
Galerii: 13 pilti
Avarii Viimsis Foto: Lugeja foto

Сегодня после 7 часов утра в Виймси произошла авария, в которой женщина получила удар от микроавтобуса.

По данным полиции, ДТП произошло на остановке школьного автобуса напротив Рандвере теэ, 8. По предварительным данным, 81-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Она получила удар от микроавтобуса, в результате чего оказалась возле автобуса. От автобуса женщина удара не получала, а осталась лежать рядом.

Пострадавшая на скорой была доставлена в больницу. Ее травмы оцениваются как тяжелые. Точные обстоятельства выяснит следствие.

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