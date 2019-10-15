ФОТО: В Виймси пожилую женщину сбил микроавтобус

По данным полиции, ДТП произошло на остановке школьного автобуса напротив Рандвере теэ, 8. По предварительным данным, 81-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Она получила удар от микроавтобуса, в результате чего оказалась возле автобуса. От автобуса женщина удара не получала, а осталась лежать рядом.

Пострадавшая на скорой была доставлена в больницу. Ее травмы оцениваются как тяжелые. Точные обстоятельства выяснит следствие.