30.03.2020, 15:46

ФОТО | В Виймси полицейский патруль врезался в дорожный знак

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Politseipatrull sõitis vastu liiklusmärki
Politseipatrull sõitis vastu liiklusmärkiFoto: Delfi lugeja

В понедельник во второй половине дня полицейский патруль выехал на вызов в Виймси, но из-за скользкой дороги на круговой съехал с полосы движения и врезался в дорожный знак.

В инциденте никто не пострадал.

Politseipatrull sõitis vastu liiklusmärki Foto: Delfi lugeja
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