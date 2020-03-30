ФОТО | В Виймси полицейский патруль врезался в дорожный знак

В понедельник во второй половине дня полицейский патруль выехал на вызов в Виймси, но из-за скользкой дороги на круговой съехал с полосы движения и врезался в дорожный знак.
В понедельник во второй половине дня полицейский патруль выехал на вызов в Виймси, но из-за скользкой дороги на круговой съехал с полосы движения и врезался в дорожный знак.
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