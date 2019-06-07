07.06.2019, 12:25

ФОТО | В Валга мужчина напал на двух старушек: одну ударил кулаком, а вторую — ножом

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полиция ищет свидетелей!
rus.delfi.ee
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Galerii: 4 pilti
Foto: Argo Ingver

В пятницу утром неизвестный мужчина напал в Валга на двух пожилых женщин: 89-летнюю женщину он ударил ножом, в 62-летнюю — кулаком. Получившую тяжелые ранения женщину доставили в больницу, в второй оказали первую помощь на месте.

Полиция получила в 8 утра сообщение, что на улице Ору в Валга мужчина напал на двух пожилых женщин и скрылся с места преступления.

Полиция пытается выяснить детали инцидента и личность нападавшего мужчины.

На данный момент известно, что это был мужчина маленького роста и возрастом старше 30 лет. На нем были темная футболка и черные солнцезащитные очки, а с собой у него была черная сумка.

Полиция просит возможных свидетелей инцидента позвонить по номеру 112.

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