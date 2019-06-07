ФОТО | В Валга мужчина напал на двух старушек: одну ударил кулаком, а вторую — ножом(41)
В пятницу утром неизвестный мужчина напал в Валга на двух пожилых женщин: 89-летнюю женщину он ударил ножом, в 62-летнюю — кулаком. Получившую тяжелые ранения женщину доставили в больницу, в второй оказали первую помощь на месте.
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