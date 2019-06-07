ФОТО | В Валга мужчина напал на двух старушек: одну ударил кулаком, а вторую — ножом

Полиция получила в 8 утра сообщение, что на улице Ору в Валга мужчина напал на двух пожилых женщин и скрылся с места преступления.

Полиция пытается выяснить детали инцидента и личность нападавшего мужчины.

На данный момент известно, что это был мужчина маленького роста и возрастом старше 30 лет. На нем были темная футболка и черные солнцезащитные очки, а с собой у него была черная сумка.

Полиция просит возможных свидетелей инцидента позвонить по номеру 112.