ФОТО | В Валга машина полиции врезалась в дерево. Начато внутреннее расследование

Как порталу Delfi сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, в среду в 16.40 в Валга на улице Лаатси произошла авария: полицейский автомобиль Škoda отклонился на встречную полосу движения и врезался в дерево.

К счастью, находившиеся в машине полицейские серьезных травм не получили.

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В момент дорожного происшествия полицейский автомобиль не был на вызове, на участке, где произошла авария, действовало ограничение скорости в 30 км/ч.

Дорожное покрытие в момент ДТП было сухим, покрышки автомобиля соответствовали требованиям, водитель был трезв.

Бюро внутреннего контроля начало расследование, в ходе которого будут определены причины ДТП. В полиции не исключают, что аварию обусловила неправильно выбранная скорость.

Как утверждает наш читатель, авария произошла на этом участке дороги (см. ниже).