ФОТО | В Валга машина полиции врезалась в дерево. Начато внутреннее расследование(1)
Вчера в Валга произошло ДТП с участием полицейской машины.
Вчера в Валга произошло ДТП с участием полицейской машины.
Как порталу Delfi сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, в среду в 16.40 в Валга на улице Лаатси произошла авария: полицейский автомобиль Škoda отклонился на встречную полосу движения и врезался в дерево.
К счастью, находившиеся в машине полицейские серьезных травм не получили.
В момент дорожного происшествия полицейский автомобиль не был на вызове, на участке, где произошла авария, действовало ограничение скорости в 30 км/ч.
Дорожное покрытие в момент ДТП было сухим, покрышки автомобиля соответствовали требованиям, водитель был трезв.
Бюро внутреннего контроля начало расследование, в ходе которого будут определены причины ДТП. В полиции не исключают, что аварию обусловила неправильно выбранная скорость.
Как утверждает наш читатель, авария произошла на этом участке дороги (см. ниже).
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