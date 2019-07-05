ФОТО | В Тюри полыхала надворная постройка, едва не загорелся жилой дом

Сегодня в 2:20 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в городе Тюри на улице Вайну. Во дворе одного частного дома загорелась надворная постройка,, где были как баня, так и мастерская, вдобавок ко всему прочему там хранили и дрова.
Зарево было видно и треск этернита было слышно практически по всему городу. По словам соседей, ночью был хлопок и после этого пламя вырывалось через крышу. Расположенный на расстоянии нескольких метров жилой дом из-за жара тоже начал дымиться и тлеть, но спасателям все-таки удалось предотвратить распространение огня. Ветер уносил искры в сторону от жилого дома.
С чего начался пожар, еще рано говорить, расследованием этого занимаются делопроизводители. Ни один человек не пострадал.
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