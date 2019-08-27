27.08.2019, 08:25

ФОТО | В Тюри подожгли заброшенное здание, которое уже не раз горело в этом году


rus.delfi.ee
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Galerii: 22 pilti
Tulekahju Türil Foto: Kaspar Pokk

В Ярвамаа в городе Тюри сегодня ночью подожгли расположенное в уединенном месте пустующее двухэтажное здание, которое этим летом и раньше выезжали тушить.

Ночью в 4:33 спасателям поступило сообщение, что в Тюри вспыхнул пожар. Если первоначально был указан адрес расположенного на улице Роху частного дома, то чуть позже выяснилось, что горело все-таки расположенное на Вабрику пуйестеэ старое заброшенное здание.

По прибытии спасателей горела крыша и частично второй этаж. Поскольку здание пустует и находится в уединенном месте, пожар, очевидно, начался с чьего-то злонамеренного поджога.

В то же место спасатели и раньше неоднократно выезжали тушить огонь, в последний раз 2 августа этого года, когда горело находящееся в другом конце здания перекрытие.

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