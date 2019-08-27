ФОТО | В Тюри подожгли заброшенное здание, которое уже не раз горело в этом году

Ночью в 4:33 спасателям поступило сообщение, что в Тюри вспыхнул пожар. Если первоначально был указан адрес расположенного на улице Роху частного дома, то чуть позже выяснилось, что горело все-таки расположенное на Вабрику пуйестеэ старое заброшенное здание.

По прибытии спасателей горела крыша и частично второй этаж. Поскольку здание пустует и находится в уединенном месте, пожар, очевидно, начался с чьего-то злонамеренного поджога.

В то же место спасатели и раньше неоднократно выезжали тушить огонь, в последний раз 2 августа этого года, когда горело находящееся в другом конце здания перекрытие.