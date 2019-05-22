22.05.2019, 15:41
ФОТО: В тяжелом ДТП в Вильяндимаа погиб водитель грузовика
Во второй половине дня в деревне Кяртсна в Вильяндимаа в тяжелом ДТП погиб 66-летний водитель грузовика.
Во второй половине дня в деревне Кяртсна в Вильяндимаа в тяжелом ДТП погиб 66-летний водитель грузовика.
В 14:30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на шоссе Лооди-Хельме, где в кювет съехал грузовик DAF.
66-летний водитель грузовика скончался на месте.
Полиция выясняет причины происшествия.
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