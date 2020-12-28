ФОТО | В тяжелом ДТП погиб водитель квадроцикла

Несмотря на усилия медиков, жизнь мужчины спасти не удалось. Полученные им повреждения были настолько серьезны, что он скончался на месте происшествия. Полиция установила, что погибший мужчина — местный житель 23 лет.

Полиция работает сейчас на месте события, чтобы выяснить причину происшествия, в котором лишился жизни молодой человек.

Kenno Soo

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