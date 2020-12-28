28.12.2020, 15:55

ФОТО | В тяжелом ДТП погиб водитель квадроцикла

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Galerii: 14 pilti
Viljandimaal hukkus ATV-juht Foto: Kenno Soo

Сегодня примерно в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение, что случайный прохожий обнаружил в деревне Вийзукюла Вильяндиского уезда в придорожной канаве квадроцикл, под которым был тяжело травмированный мужчина.

Несмотря на усилия медиков, жизнь мужчины спасти не удалось. Полученные им повреждения были настолько серьезны, что он скончался на месте происшествия. Полиция установила, что погибший мужчина — местный житель 23 лет.

Полиция работает сейчас на месте события, чтобы выяснить причину происшествия, в котором лишился жизни молодой человек.

Kenno Soo


Kenno Soo

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