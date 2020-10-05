ФОТО | В тяжелой аварии в волости Тапа погиб 32-летний мужчина

Сегодня в полдень в волости Тапа в деревне Локса произошло тяжелое ДТП, когда между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии серьезно пострадал управлявший легковыушкой 32-летний мужчина, который скончался на месте происшествия.
ДТП произошло на втором километре дороги Уудекюла — Вяйке-Маарья. По первоначальной информации, легковой автомобиль Volkswagen, которым управлял 32-летний мужчина, выехал справа перед двигавшимся по главной дороге грузовиком Scania, и водителям не удалось избежать столкновения. В ходе аварии тяжело пострадал находившийся за рулем легковушки мужчина, который скончался на месте происшествия.
Полиция пояснила, что управлявший грузовиком 55-летний мужчина был трезв. На месте происшествия нарушено движение, и блюстители порядка на месте помогают водителям.
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