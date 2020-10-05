05.10.2020, 13:40

ФОТО: В тяжелой аварии в Тамсалу погиб человек

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EST 27
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Avarii Tamsalus Foto: Kaspar Pokk

Сегодня во второй половине дня в Тамсалу столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля.

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