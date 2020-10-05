ФОТО: В тяжелой аварии в Тамсалу погиб человек

Сегодня во второй половине дня в Тамсалу столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.
Сегодня во второй половине дня в Тамсалу столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Президента FESCO и гендиректора ВМТП закидали касками
Школьников трех регионов отправляют на дистант из-за коронавируса