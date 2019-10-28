ФОТО: В тяжелой аварии в Мяо пострадали три человека

По имеющимся данным, ехавший по шоссе Таллинн-Тарту в строну Тарту водитель Audi решил поменять направление и на четырехполосной дороге развернулся таким образом, что оказался на встречке. Двигавшийся со стороны Таллинна водитель Saab уже не успел ничего предпринять и врезался в Audi сбоку.

Повреждения Audi были настолько масштабными, что спасателям пришлось применять гидравлику.

Водитель Saab и две находившиеся в Audi женщины были доставлены в больницу. Движение было нарушено.