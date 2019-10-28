28.10.2019, 09:30
ФОТО: В тяжелой аварии в Мяо пострадали три человека
Сегодня в 6.50 утра в Мяо в Ярвамаа произошла авария, в которой пострадали три человека.
Сегодня в 6.50 утра в Мяо в Ярвамаа произошла авария, в которой пострадали три человека.
По имеющимся данным, ехавший по шоссе Таллинн-Тарту в строну Тарту водитель Audi решил поменять направление и на четырехполосной дороге развернулся таким образом, что оказался на встречке. Двигавшийся со стороны Таллинна водитель Saab уже не успел ничего предпринять и врезался в Audi сбоку.
Повреждения Audi были настолько масштабными, что спасателям пришлось применять гидравлику.
Водитель Saab и две находившиеся в Audi женщины были доставлены в больницу. Движение было нарушено.
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