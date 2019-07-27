ФОТО: В тяжелой аварии в Ляэнемаа погиб мужчина. Еще три человека оказались в больнице

В результате аварии погиб 71-летний мужчина.

По сообщению полиции, ДТП произошло на 14 км шоссе Таэбла-Кулламаа. По предварительным данным, легковой автомобиль Audi врезался в ехавший по главной дороге автомобиль Volkswagen. В результате столкновения Audi врезался в стоящий у дороги дом. 71-летний водитель Audi от полученных травм скончался на месте. 67-летняя пассажирка Audi была доставлена в больницу.

Также в больницу были доставлены находившиеся во втором авто люди — 57-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Движение на месте аварии нарушено. 56-летний водитель Volkswagen был трезв и имеет права соответствующей категории.

Все участники аварии были пристегнуты. По какой причине Audi выехал на главную дорогу и с какой скоростью двигались автомобили, будет установлено в ходе следствия.