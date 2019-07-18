ФОТО: В тяжелой аварии на Клоогаранна теэ пострадали семь человек

Сегодня на шоссе Клоогаранна произошла тяжелая авария, в которой пострадало семь человек.
Авария произошла в 13:10. По сообщению полиции, столкнулись грузовой автомобиль и автобус.
В результате столкновения автобус вылетел с дороги. По предварительным данным, в помощи медиков нуждается семь человек. Движение нарушено.
На месте находятся полиция, спасатели и скорая.
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