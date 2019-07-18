18.07.2019, 13:47

ФОТО: В тяжелой аварии на Клоогаранна теэ пострадали семь человек

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 25 pilti
Foto: Scanpix

Сегодня на шоссе Клоогаранна произошла тяжелая авария, в которой пострадало семь человек.

Авария произошла в 13:10. По сообщению полиции, столкнулись грузовой автомобиль и автобус.

В результате столкновения автобус вылетел с дороги. По предварительным данным, в помощи медиков нуждается семь человек. Движение нарушено.

На месте находятся полиция, спасатели и скорая.

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