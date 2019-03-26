26.03.2019, 21:01

ФОТО: В Тонди попал под машину велосипедист

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rus.delfi.ee
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Jalgratta õnnetus Tondil
Jalgratta õnnetus TondilFoto: Delfi lugeja

Сегодня в Тонди произошло ДТП, где попал под машину пересекавший дорогу в неположенном месте велосипедист. Велосипедист отделался легкими повреждениями.

По первоначальным данным, автомобиль Chrysler двигался по улице Котка в сторону улицы Тонди в правом ряду, когда по отношению к автомобилю слева направо начал пересекать дорогу в не предназначенном для этого месте велосипедист. Произошло столкновение автомобиля и велосипедиста. Как водитель, так и велосипедист были трезвы, велосипедист был в шлеме. Переход был в 12 метрах.

Jalgratta õnnetus Tondil Foto: Delfi lugeja
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