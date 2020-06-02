ФОТО: В Тонди автомобиль сбил велосипедиста

В 20:33 центр тревоги получил сообщение об аварии возле Котка, 44 в Таллинне, где 43-летний мужчина на легковом автомобиле Volvo S80 при совершении поворота налево столкнулся с ехавшим с правой стороны 38-летним велосипедистом.

Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Оба водителя были трезвы. У велосипедиста был одет шлем.