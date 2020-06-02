02.06.2020, 09:10
ФОТО: В Тонди автомобиль сбил велосипедиста
Вчера в столичном микрорайоне Тонди автомобиль сбил велосипедиста.
Вчера в столичном микрорайоне Тонди автомобиль сбил велосипедиста.
В 20:33 центр тревоги получил сообщение об аварии возле Котка, 44 в Таллинне, где 43-летний мужчина на легковом автомобиле Volvo S80 при совершении поворота налево столкнулся с ехавшим с правой стороны 38-летним велосипедистом.
Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Оба водителя были трезвы. У велосипедиста был одет шлем.
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