ФОТО: В Тонди автомобиль сбил велосипедиста

Вчера в столичном микрорайоне Тонди автомобиль сбил велосипедиста.
В 20:33 центр тревоги получил сообщение об аварии возле Котка, 44 в Таллинне, где 43-летний мужчина на легковом автомобиле Volvo S80 при совершении поворота налево столкнулся с ехавшим с правой стороны 38-летним велосипедистом.
Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Оба водителя были трезвы. У велосипедиста был одет шлем.
Ученые назвали основные признаки бессимптомного коронавируса
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Женщина заявила, что ее трое суток избивали палками в клинике