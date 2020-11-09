ФОТО: В Теллискиви загорелся многоквартирный дом

Сегодня около полудня в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Теллискиви в Таллинне.
Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в одной из квартир трехэтажного дома загорелся потолок. Возгорание было ликвидировано в 12:37.
Трое человек были переданы скорой для проверки здоровья.
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