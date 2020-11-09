09.11.2020, 13:59

ФОТО: В Теллискиви загорелся многоквартирный дом

 (1)
EST 6
ФОТО: В Теллискиви загорелся многоквартирный дом
Priit Simson

Сегодня около полудня в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Теллискиви в Таллинне.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в одной из квартир трехэтажного дома загорелся потолок. Возгорание было ликвидировано в 12:37.

Трое человек были переданы скорой для проверки здоровья.

Читайте также: