ФОТО: В Теллискиви загорелся многоквартирный дом

Сегодня около полудня в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Теллискиви в Таллинне.
Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в одной из квартир трехэтажного дома загорелся потолок. Возгорание было ликвидировано в 12:37.
Трое человек были переданы скорой для проверки здоровья.
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
Население обошлось Латвии дешевле, чем соседям
Заболотный: «Зенит» – великий клуб с большой историей
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time может выйти на Switch