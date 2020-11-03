03.11.2020, 16:03
ФОТО | В тартуской типографии возник пожар
Сегодня спасатели получили вызов в тартускую типографию Kroonpress. На месте выяснилось, что огнем была охвачена одна вентиляционная шахта.
Сегодня спасатели получили вызов в тартускую типографию Kroonpress. На месте выяснилось, что огнем была охвачена одна вентиляционная шахта.
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сообщил, что поначалу сотрудников типографии эвакуировали, но когда выяснилось, что огонь только в одной вентиляционной шахте, то работникам разрешили вернуться в здание.
Никто из людей не пострадал. Причина возгорания выясняется.
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