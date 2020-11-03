03.11.2020, 16:03

ФОТО | В тартуской типографии возник пожар


EST
Galerii: 11 pilti
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня спасатели получили вызов в тартускую типографию Kroonpress. На месте выяснилось, что огнем была охвачена одна вентиляционная шахта.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сообщил, что поначалу сотрудников типографии эвакуировали, но когда выяснилось, что огонь только в одной вентиляционной шахте, то работникам разрешили вернуться в здание.

Никто из людей не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: