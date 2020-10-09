09.10.2020, 07:24
ФОТО: В Тартумаа загорелся жилой дом
Вчера в 22:39 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме в деревне Волди в Тартумаа.
Вчера в 22:39 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме в деревне Волди в Тартумаа.
По словам фотографа Delfi, который находился на месте происшествия, дом серьезно пострадал.
Причины возгорания пока неясны. Также нет информации о пострадавших.
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