09.10.2020, 07:24

ФОТО: В Тартумаа загорелся жилой дом


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Galerii: 16 pilti
Foto: Argo Ingver

Вчера в 22:39 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме в деревне Волди в Тартумаа.

По словам фотографа Delfi, который находился на месте происшествия, дом серьезно пострадал.

Причины возгорания пока неясны. Также нет информации о пострадавших.

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