17.03.2020, 12:24

ФОТО | В Тартумаа загорелась стена дома… изнутри. Причина пожара была необычной


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ФОТО | В Тартумаа загорелась стена дома… изнутри. Причина пожара была необычной
Päästeamet

В понедельник около 11:00 Центр тревоги получил вызов в деревню Кырвекюла в волости Тарту. Там на улице Муули горела внешняя стена жилого дома.

Спасателям пришлось бензопилой вскрыть обшивку дома, чтобы добраться к очагу возгорания. К 11:57 пожар был потушен. Во внутренние помещения огонь не распространился.

Как выяснилось, проживавшая в доме пожилая женщина поставила к стенке ведро с горячей золой. Ветер занес золу в обшивку в стене, от чего она начала гореть. Женщина признала свою ошибку.

Спасатели напоминают, что горячую золу из печки нужно ставить остывать подальше от легко воспламеняющихся материалов. Угольки могут тлеть в золе даже целую неделю.

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