ФОТО | В Тартумаа в аварии погиб мужчина

Сегодня в 13 часов в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии, которая случилась на 36-м километре шоссе Пылва — Реола (волость Камбья).
По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузовика.
В машине находились два человека — мужчина и женщина. Находившийся за рулем мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Все обстоятельства ДТП выясняет полиция. Более подробная информация будет дана позже.
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