ФОТО | В Тартумаа в аварии погиб мужчина

Сегодня в 13 часов в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии, которая случилась на 36-м километре шоссе Пылва — Реола (волость Камбья).
По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузовика.
В машине находились два человека — мужчина и женщина. Находившийся за рулем мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Все обстоятельства ДТП выясняет полиция. Более подробная информация будет дана позже.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Навка показала фото из юности. Очень неожиданное
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Как Татьяна Тарасова выглядела в молодости. Редкие кадры
"Хитрость" коронавируса: ученые нашли у вируса слабое место