ФОТО | В Тартумаа столкнулись три машины, автомобиль с тремя детьми вылетел в кювет

Согласно первоначальным данным, водитель Volvo, направлявшийся в сторону Тарту, хотел совершить поворот влево, когда в него врезался сзади BMW. От удара Volvo отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другим BMW, направлявшимся в сторону Валга. В результате столкновения BMW вылетел в кювет.

Скорая помощь доставила в больницу водителя Volvo и пассажира. В отброшенном в кювет BMWs было пять человек, трое из них дети, которых доставили в больницу на осмотр. Водитель BMW, ехавший в сторону Тарту, не пострадал.

Все водители были трезвыми. Детали инцидента выясняются.