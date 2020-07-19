19.07.2020, 20:28

ФОТО | В Тартумаа столкнулись три машины, автомобиль с тремя детьми вылетел в кювет


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Tartumaal põrkasid kokku kolm autot Foto: Kenno Soo

В воскресенье около 17:00 произошло ДТП на 149 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Вблизи деревни Ныо в Тартумаа столкнулись три автомобиля.

Согласно первоначальным данным, водитель Volvo, направлявшийся в сторону Тарту, хотел совершить поворот влево, когда в него врезался сзади BMW. От удара Volvo отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другим BMW, направлявшимся в сторону Валга. В результате столкновения BMW вылетел в кювет.

Скорая помощь доставила в больницу водителя Volvo и пассажира. В отброшенном в кювет BMWs было пять человек, трое из них дети, которых доставили в больницу на осмотр. Водитель BMW, ехавший в сторону Тарту, не пострадал.

Все водители были трезвыми. Детали инцидента выясняются.

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