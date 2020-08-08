ФОТО | В Тартумаа столкнулись два автомобиля. Один из них вылетел в кювет

В Тартумаа в волости Кастре сегодня после полудня произошло ДТП, в котором пострадал водитель одного из автомобилей.
Информация об аварии поступила в Центр тревоги сегодня незадолго до 14 часов.
Насколько известно сейчас, водитель автомобиля Chrysler врезался сзади в остановившийся перед ним и желавший совершить поворот налево автомобиль Audi. В результате столкновения Audi вылетел в кювет и находившийся в нем водитель пострадал. Медики доставили находившегося за рулем Audi мужчину в больницу для проверки здоровья.
В Chrysler помимо водителя находился также маленький ребенок, они оба в аварии не пострадали.
Водители обеих машин были трезвы и имеют водительские права.
Сергий о том, как поступали с насильниками детей в тюрьме
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Фото владельца судна, груз с которого привел ко взрыву в Бейруте
«Стыдно перед родителями». Расчленивший жену раскаялся