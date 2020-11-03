03.11.2020, 10:24
ФОТО | В Тартумаа сгорели жилой дом и баня
Сегодня рано утром в 4:39 сообщили, что на улице Лапинки в поселке Казепяэ волости Пейпсияэре горит двухэтажный жилой дом.
Сегодня рано утром в 4:39 сообщили, что на улице Лапинки в поселке Казепяэ волости Пейпсияэре горит двухэтажный жилой дом.
Спасатели по прибытии обнаружили охваченные огнем жилой дом и баню. Строения были практически уничтожены огнем. Людей в домохозяйстве не было.
Спасатели предотвратили распространение огня на другие надворные постройки и строения расположенного поблизости домохозяйства. Около 9:30 работы по тушению на месте происшествия еще шли. Причина возникновения пожара выясняется.
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