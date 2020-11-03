ФОТО | В Тартумаа сгорели жилой дом и баня

Спасатели по прибытии обнаружили охваченные огнем жилой дом и баню. Строения были практически уничтожены огнем. Людей в домохозяйстве не было.

Спасатели предотвратили распространение огня на другие надворные постройки и строения расположенного поблизости домохозяйства. Около 9:30 работы по тушению на месте происшествия еще шли. Причина возникновения пожара выясняется.

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