ФОТО | В Тартумаа погиб выехавший с дороги водитель. Он был не пристегнут

Сегодня в 14:40 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Рямси автомобиль Saab выехал с дороги. По первоначальным данным, водитель потерял управление, выехал на встречку, а затем и за проезжую часть. Водителю было 36 лет. Он был не пристегнут. Спасателям пришлось доставать его из машины. Из-за тяжелых травм, он погиб на месте происшествия. По словам полиции, еше неизвестны все причины аварии. Также неясно, был ли водитель трезвым и какая была скорость.

Подписаться