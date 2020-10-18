18.10.2020, 16:17

ФОТО | В Тартумаа погиб выехавший с дороги водитель. Он был не пристегнут

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Avariikoht Rämsil 18.10.20 Foto: Anni Õnneleid

В волости Эльва погиб водитель. Он выехал с дороги и врезался в густой кустарник.

Сегодня в 14:40 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Рямси автомобиль Saab выехал с дороги. По первоначальным данным, водитель потерял управление, выехал на встречку, а затем и за проезжую часть. Водителю было 36 лет. Он был не пристегнут. Спасателям пришлось доставать его из машины. Из-за тяжелых травм, он погиб на месте происшествия. По словам полиции, еше неизвестны все причины аварии. Также неясно, был ли водитель трезвым и какая была скорость.

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