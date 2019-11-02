ФОТО | В Тартумаа погиб тракторист

Сегодня утром в Тартумаа в пруду обнаружили трактор, в кабине которого было тело пожилого мужчины.
В 10:49 полиция получила вызов из деревни Палупера, где в пруду обнаружили трактор.
В кабине трактора было тело 71-летнего мужчины. По словам родственников, накануне вечером мужчина употреблял алкоголь.
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