02.11.2019, 19:33

ФОТО | В Тартумаа погиб тракторист

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ФОТО | В Тартумаа погиб тракторист
PPA foto

Сегодня утром в Тартумаа в пруду обнаружили трактор, в кабине которого было тело пожилого мужчины.

В 10:49 полиция получила вызов из деревни Палупера, где в пруду обнаружили трактор.

В кабине трактора было тело 71-летнего мужчины. По словам родственников, накануне вечером мужчина употреблял алкоголь.

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