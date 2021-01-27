27.01.2021, 14:57

ФОТО | В Тартумаа горел дом, пострадал один человек


EST
Galerii: 27 pilti
Foto: Anni Õnneleid

В среду в первой половине дня спасатели получили вызов в деревню Унипиха волости Ныо в Тартумаа, где горел дом.

Выяснилось, что горит жилой дом. К моменту прибытия спасателей из дома самостоятельно выбрался один человек, которому потребовалась помощь медиков. Пострадавшего доставили на скорой в больницу, чтобы обработать ожоги.

Других людей в доме не было. Спасатели сообщают, что дом загорелся снаружи, скорее всего, огонь начался под крышей и оттуда распространился на чердак. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Работы по тушению были закончены ко второй половине дня.

Читайте также: