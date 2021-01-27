27.01.2021, 14:57
ФОТО | В Тартумаа горел дом, пострадал один человек
В среду в первой половине дня спасатели получили вызов в деревню Унипиха волости Ныо в Тартумаа, где горел дом.
В среду в первой половине дня спасатели получили вызов в деревню Унипиха волости Ныо в Тартумаа, где горел дом.
Выяснилось, что горит жилой дом. К моменту прибытия спасателей из дома самостоятельно выбрался один человек, которому потребовалась помощь медиков. Пострадавшего доставили на скорой в больницу, чтобы обработать ожоги.
Других людей в доме не было. Спасатели сообщают, что дом загорелся снаружи, скорее всего, огонь начался под крышей и оттуда распространился на чердак. Причина возникновения пожара пока неизвестна.
Работы по тушению были закончены ко второй половине дня.
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