ФОТО | В Тартумаа горел дом, пострадал один человек

Выяснилось, что горит жилой дом. К моменту прибытия спасателей из дома самостоятельно выбрался один человек, которому потребовалась помощь медиков. Пострадавшего доставили на скорой в больницу, чтобы обработать ожоги.

Других людей в доме не было. Спасатели сообщают, что дом загорелся снаружи, скорее всего, огонь начался под крышей и оттуда распространился на чердак. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Работы по тушению были закончены ко второй половине дня.