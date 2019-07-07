07.07.2019, 20:52
ФОТО: В Тарту загорелся дом
Сегодня вечером Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Юхана Лийва, где горит заброшенное деревянное здание.
Сегодня вечером Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Юхана Лийва, где горит заброшенное деревянное здание.
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