07.07.2019, 20:52

ФОТО: В Тарту загорелся дом


rus.delfi.ee
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Galerii: 8 pilti
Juhan Liivi 5, Tartu põleng Foto: Argo Ingver

Сегодня вечером Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Юхана Лийва, где горит заброшенное деревянное здание.

По данным спасателей, в пожаре никто не пострадал.

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