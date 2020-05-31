31.05.2020, 17:45
ФОТО | В Тарту в жилом районе работают саперы
Полиция и спасатели подтвердили, что в районе улицы Кристалли подозрение на бомбу.
Полиция и спасатели подтвердили, что в районе улицы Кристалли подозрение на бомбу.
В Тарту в районе многоквартирных домов на улице Кристалли находится саперная группа, и в радиусе 150 метров эвакуированы люди. В данный момент более точной информации нет.
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