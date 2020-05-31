31.05.2020, 17:45

ФОТО | В Тарту в жилом районе работают саперы


EST
Galerii: 5 pilti
Tartu Kristalli tänav Foto: Delfi lugeja

Полиция и спасатели подтвердили, что в районе улицы Кристалли подозрение на бомбу.

В Тарту в районе многоквартирных домов на улице Кристалли находится саперная группа, и в радиусе 150 метров эвакуированы люди. В данный момент более точной информации нет.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: